​Volleyball à Moorea : la saison démarre enfin

Moorea, le 4 novembre 2021 - La nouvelle saison de volleyball va débuter ce week-end à Moorea avec le championnat interquartiers qui va se dérouler jusqu’au mois de décembre. Le championnat, lui, aura lieu de décembre à avril. Neufs associations sportives, avec chacune une équipe masculine et féminine, sont en lice.



Après plusieurs semaines d’attente, la saison sportive de volleyball de Moorea va enfin être lancée à partir du week-end prochain. Les compétitions débuteront avec le championnat interquartiers qui démarrera le samedi 6 novembre jusqu'à la fin du mois de décembre. Pour cette année, neuf associations sportives, issues des différents districts de l’île, vont présenter chacune une équipe masculine et féminine, réparties dans deux poules différentes.



La poule A est composée de Vaipua, THN, Vaiare et Te Noha tandis que la poule B va mettre aux prises Tapuhute, Haaparu, Vaitehere, Torea Event’s et Team Moz. A l’issue de phases de poule, les deux premiers (1er du groupe A contre le 2e du groupe B/ 1er du groupe B contre le 2e du groupe A) s’affronteront pour une place en finale. Les matchs de volleyball pour la poule A se dérouleront dans la salle de sport de Afareaitu tandis que les clubs inscrits en poule B s’affronteront dans la salle de sport de Maatea, de Papetoai ainsi que celle de Paopao. Les rencontres vont toutefois se dérouler à huis clos pour le moment en attendant les nouvelles mesures sanitaires des autorités du pays.



Attirer les jeunes



L’idée de la création de ce championnat interquartiers, une première dans l’histoire du volleyball à Moorea, est avant tout d’attirer les jeunes de l’île vers cette discipline sportive. Le pari est déjà réussi puisque le district compte pour cette nouvelle saison près de 200 joueurs licenciés. Un engouement dû en grande partie à la récente crise sanitaire à en croire les propos de Tapu Taihau, le président du district de volleyball de Moorea : “Nous avons cette année neuf équipes de volleyball tandis que l’année dernière nous en avions cinq. Le confinement a, en fait, contribué à l’engouement pour ce sport. Les salles de sport et les terrains de football étaient fermés. Les gens sont restés chez eux pour jouer au volleyball. Certaines personnes sont ensuite venues nous demander de l’aide afin de créer leur club”, explique-t-il.

Étape par étape



Ces rencontres interquartiers sont aussi un moyen pour les dirigeants de préparer les volleyeurs à s’adapter aux exigences de la compétition avant d’attaquer le “vrai” championnat de Moorea qui se déroulera de janvier à avril prochain. “On se sert aussi de ce tournoi interquartiers pour montrer aux jeunes à quoi va ressembler le championnat de volleyball. On va le faire étape par étape, mais ils sont motivés”, explique Tapu Taihau. Il ajoute “qu’il y a une différence entre le niveau des interquartiers et celui du championnat fédéral. On accompagne donc les clubs pour jauger leur niveau.”

Rédigé par Toatane Rurua le Jeudi 4 Novembre 2021 à 14:21 | Lu 477 fois