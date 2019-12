​Viti lance ses offres de téléphonie mobile

Tahiti, le 11 décembre 2019 - La société Viti lance son offre de téléphonie mobile, Ora Mobile, ce jeudi avec une politique commerciale très agressive sur la data, mais pour l'instant à l'usage exclusif des appareils iPhone.



Un nouveau venu débarque sur le marché en Polynésie française. Après Vini (87) et Vodafone (89), Viti se lance dans la téléphonie mobile avec l’indicatif "88". La commercialisation des forfaits Ora Mobile démarre ce jeudi 12 décembre. Pour l’instant, ils ne sont mis en vente qu’à la boutique Viti, sur la plazza haute du centre Vaima, à Papeete.



Connu pour être un fournisseur d’accès à internet en Polynésie française, Viti s’appuie sur son propre réseau 4G à Tahiti et Moorea pour fournir un service de téléphonie mobile utilisant la technologie "voix sur 4G LTE" (VoLTE) avec une offre data très agressive et entièrement 4G.



Trois forfaits sont commercialisés sur la base d’un engagement contractuel de 12 mois.

Le forfait Access à 990 Fcfp par mois : 3 Go d’internet mobile, appels illimités vers les numéros "88", 30 minutes d’appels locaux facturés à la seconde dès la première seconde, vers les destinataires en "87" ou "89", et sms illimités vers tous les numéros.

Le forfait Smart à 4900 Fcfp : 20 Go d’internet mobile, appels illimités vers les numéros "88", 5 heures d’appels locaux vers "87" ou "89" et sms illimités.

Et le forfait Active : 30 Go d’internet mobile, appels illimités vers les numéros "88", 10 heures d’appels locaux vers "87" ou "89" et sms illimités.