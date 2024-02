​Vigilance orange pour fortes pluies maintenue dans l’archipel de la Société

Tahiti le 13 février 2024. Après une accalmie cette nuit, de fortes précipitations accompagnées d’orages devraient toucher Tahiti, Moorea et Tetiaroa ce matin. Le risque de fortes précipitations reste donc encore d'actualité ce mardi matin.





En effet, les côtes Nord (zone urbaine entre Faaa et Mahina), Est (entre Papenoo, Hitiaa et Tautira), le relief de Tahiti ainsi que l'île de Moorea, dont les sols sont déjà saturés en eau, devront connaître des épisodes pluvieux, accentuant le risque d'inondations et de débordements des rivières.



Dans les îles Sous-le-Vent, Huahine, Raiatea et Bora Bora connaîtront de nouveau des épisodes pluvieux ce mardi matin.



Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française demande à la population de rester attentive aux vigilances météorologiques et de respecter les interdictions et fermetures en vigueur ainsi que les consignes émises par les autorités.

INTERDICTIONS ET FERMETURES EN VIGUEUR Fermeture de tous les établissements scolaires (du premier et second degré) et universitaires, ainsi que les structures d’accueil collectif de mineurs (crèches, garderies, jardins d’enfants, centres de loisirs sans hébergement, associations sportives et culturelles) dans l’archipel de la Société le mardi 13 février toute la journée ;

Interdiction des activités de loisirs en montagne, dans les vallées et cours d’eau en cours dans l’archipel de la Société. Le franchissement à gué des rivières est également interdit ;

Interdiction des activités de loisirs nautiques en cours dans l’archipel de la Société.

CONSEILS DE SECURITÉ

Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route :

Evitez les déplacements,

Roulez à faible allure si vous êtes en route et mettez-vous à l’abri si la situation le justifie,

Evitez les abords des cours d’eau et les voies immergées qui sont dangereux.

Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et être très prudents. Respectez, en particulier, les déviations mises en place.

Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.

Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité les biens susceptibles d’être endommagés et surveillez la montée des eaux.

Ecoutez les bulletins météorologiques

Protégez l’intégrité des personnes et leur environnement proche

Prendre toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde des biens face à la montée des eaux, même dans des zones rarement touchées par les inondations ;

S’efforcer de boucher toutes les ouvertures basses du domicile (portes, soupiraux, etc.);

Surélever tout ce qui peut être touché par l’eau ;

Placer les objets ou documents précieux dans les étages ;

Mettre les animaux d’élevage à l’abri, sur les hauteurs ;

Couper l’électricité et le gaz.

composez, en cas d'urgence, le 18 à terre ou le 16 en mer.

