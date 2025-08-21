

​Vigilance jaune pour vagues-submersion

Tahiti, le 8 septembre 2025 – Images impressionnantes au Fenua ‘Aihere de Tautira, ce lundi, tandis qu’une large partie du territoire est toujours placée en vigilance jaune pour vagues-submersion.





Une vigilance jaune pour vagues-submersion est en cours depuis plusieurs jours sur une large partie du territoire. Ce lundi, le phénomène s’est accentué à Tautira, comme l’a relayé Tea Seigel sur les réseaux sociaux à travers une vidéo filmée dans la matinée. “On avait déjà remarqué que la houle avait commencé à monter samedi, donc on avait mis nos affaires de bord de mer à l’abri. C’est la première fois qu’on voit le niveau de l’eau monter comme ça”, nous a indiqué la résidente du Fenua ‘Aihere, dont la maison figure parmi les plus excentrées.



Si son ponton et son fare pōte’e ont résisté à l’assaut des vagues, ce n’est pas le cas du ponton en bois de sa voisine. “Il n’y a plus rien”, déplore-t-elle. “Il faut éviter de prendre la mer, que ce soit pour se promener ou pour pêcher”, recommande-t-elle en tant que guide de randonnée avec son conjoint, à l’arrêt en attendant le retour de conditions plus favorables du côté du Pari.



Aussi impressionnante soit-elle, cette houle n’a pas nécessité l’intervention des pompiers de Taiarapu-Est pour l’instant. Le transport maritime scolaire a été assuré. Certaines familles avaient toutefois fait le choix de rester au village.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 8 Septembre 2025 à 17:52 | Lu 632 fois



