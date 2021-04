​Vidéorero à Bora Bora

Bora Bora, le 15 avril 2021- L’école élémentaire Namaha 3 de Bora Bora a organisé un concours de orero afin de sélectionner ses ‘aito orateurs. La tradition orale rencontrait la modernité puisque le jury découvrait les prestations en vidéo.



C’est la première fois que l’école participe au concours de orero en format numérique (capsules vidéo), chaque professeur devant filmer son élève. Les critères de sélection reposaient notamment sur le ton de la voix, la mise en scène et le temps règlementaire imposé par l’organisateur. 24 élèves ont participé, c’est Hinanui Taea de la classe de CM2 Haura qui a remporté la compétition avec 165 points sur 180. Les six premiers participeront prochainement au concours qui regroupera les trois écoles de l’île, dont le gagnant représentera Bora Bora à Tahiti.



Le jury était composé de trois professionnels en reo Tahiti. Parmi eux, Tafirai Tehihipo, auteur des textes et professeur à la retraite salue l’engouement des élèves : “J’ai pu remarquer une force dans leur façon de conter les Orero que j’ai écrits et je suis très fier de voir nos enfants se donner à fond dans cet art lorsqu’ils déclament mes textes. Je salue leur engouement et je félicite aussi les professeurs qui ont su mener à bien ce travail. ”



La directrice de l’école Namaha 3, Lucile Holman, ne cache pas son enthousiasme : “Dans tous nos concours de orero, mon école sélectionne toujours six candidats et cette année, mes élèves se sont exprimés comme de vrais ‘aito. Je remercie les enseignants qui ont bien préparé nos élèves et je constate que le niveau est élevé. C’est peut-être à cause du format vidéo, ça permet aux orateurs de mieux dégager des sentiments et de vivre dans le texte. Je remercie aussi le jury d’avoir pris le temps de noter sur des critères bien précis.”



Le concours se déroulait aussi à Maupiti. Là-bas c’est Kenau Tchan Fa qui l’a remporté, en déclamant un texte de Fatere Taero. Ce dernier explique : “J’ai voulu retracer nos légendes, j’ai donc parlé de nos marae mais aussi de la vie à Maupiti avant. Je suis très fier que nos écoles continuent à perpétuer le orero, car c’est un moyen aussi de garder la culture auprès de nos enfants. J’aime entendre nos enfants s’exprimer comme çà, et c’est un moyen de préserver notre culture.”