​Vers un portail unique "Polynésie Connect"

Tahiti, le 12 avril 2023 – Le conseil des ministres a détaillé le projet de mise en place d'un service en ligne d’identification et d’authentification unique d’accès aux démarches numériques du service public dénommé "Polynésie Connect", sur le modèle de "France Connect" en métropole.



De nombreux outils de téléservices sont progressivement mis à disposition du grand public. Bien que les acteurs publics soient invités à utiliser prioritairement la plateforme Mes-Démarches.gov.pf pour numériser leurs démarches en toute simplicité et optimisées, ces nouveaux modes de traitement des démarches de manière dématérialisée se multiplient avec, pour tous, un point d’entrée propre. Ainsi l’usager des services publics se voit contraint de multiplier ses comptes utilisateurs, généralement composés d’un courriel et d’un mot de passe. Afin d’éviter ces multiplications et les incompréhensions possibles des usagers, il est proposé de développer un service en ligne d’identification et d’authentification unique d’accès aux démarches numériques du service public dénommé "Polynésie Connect".



L’objectif premier de "Polynésie Connect" est ainsi la simplification des démarches usagers à partir d’une identité numérique unique qui se doit d’offrir un niveau élevé de sécurisation. De manière pratique, l’usager pourra accéder à ses démarches en ligne avec un unique identifiant et un unique mot de passe à retenir. La première étape après les phases de préparations et d’échanges, est la formalisation de ce projet par une convention entre les acteurs incontournables du projet : pour la Polynésie française, la Direction de la modernisation et des réformes de l’Administration (DMRA), pilote du projet avec le soutien, l’expertise et les infrastructures informatiques de la Direction du système d’information (DSI) ; la Caisse de prévoyance sociale (CPS) qui engage son expérience de déploiement de son identité numérique et l’outil « Tatou ». Elle met également à disposition une instance de sa plateforme d’inscription ; Fare Rata qui apporte son réseau de 81 bureaux de postes répartis sur les 5 archipels de la Polynésie française, espace de proximité des usagers pour faciliter la création de comptes « Polynésie Connect » en face-à-face et répondre à l’obligation de sécurité fixée. Cette convention permet d’établir un engagement cohérent de chacun au vu de l’impact fort de ce projet.



Regroupement



La mise en œuvre de l’identité « Polynésie Connect » passe à court terme par la transformation de l’identité numérique de la CPS « Tatou » en une identité numérique globale pour tous les usagers. Cette transformation se fera notamment par un changement de communication et d’affichage avec la mise en avant d’une charte graphique propre à l’identité « Polynésie Connect » qui utilisera les fonctionnalités techniques natives de « Tatou ». Ainsi, l’usager des services publics pourra activer son identité numérique « Polynésie Connect » en utilisant le portail de la CPS ou en se présentant en face-à-face dans les espaces partenaires (CPS ou Fare Rata).



Sur le long terme, une organisation du dispositif « Polynésie Connect » va tendre vers une organisation similaire à « France Connect », regroupant différents fournisseurs d’identité et acteurs de l’identité numérique déjà identifiés : Polynésie Connect ; Les fournisseurs d’identités (ex : CPS, Fare Rata, etc.) ; Les fournisseurs de service (ex : Mes-Démarches.gov.pf, etc.) ; Les entités de contrôle de l’identité numérique (ex : ISPF, etc.).



"France identité numérique" étudie un partenariat pour déployer la carte d’identité électronique en Polynésie au travers de l’organisation proposée par « Polynésie Connect ». Ceci présente l’intérêt majeur d’ouvrir des perspectives d’authentification voire de signature électronique facilitée. Outre la simplification des démarches pour l’usager, l’identité numérique « Polynésie Connect » représente les prémices du dispositif « Dites-le-nous une fois » qui permettra à l’usager de fournir ses informations une seule et unique fois à l’administration.