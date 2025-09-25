

​Vers la création d’un certificat de “Jardinier de coraux”

Tahiti le 22 octobre 2025. Les premières étapes de mise en œuvre d’un certificat de “Jardinier de coraux”, inspiré du modèle du certificat de patron lagonaire pêche et cultures marines (CPLPCM), est à l’étude.





Cette initiative pourrait s’inscrire dans la création d’une académie de formation rattachée au Campus des métiers et des qualifications de la mer (CMQ Mer), bénéficiant d’une reconnaissance officielle par le Sefi et d’une inscription au Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME). Cette académie offrira une formation complète, combinant compétences techniques, sensibilisation environnementale, écotourisme et entrepreneuriat bleu.



Le projet présente des retombées positives majeures pour les stagiaires tout d’abord avec une formation innovante ouvrant de nouvelles perspectives professionnelles, mais aussi pour le territoire avec le développement d’une filière pionnière et exportable, reconnue à l’international.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 22 Octobre 2025 à 17:58 | Lu 185 fois



