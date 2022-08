​Vénus battu par Galaxy mais sans conséquence

Tahiti, le 9 août 2022 - Vainqueur de ses deux premiers matches de la Ligue des Champions d’Océanie au sein du groupe A, l’AS Vénus a connu un coup d’arrêt mardi à Stonefields en étant battus (1-0) par les Ni-Vanuatu de Galaxy. Mais les Tahitiens finissent quand même premiers du groupe et disputeront leur demi-finale samedi contre les Fidjiens de Rewa ou les Calédoniens de Hienghene.



Déjà qualifiée pour les demi-finales avant même son dernier match de groupe, l’AS Vénus pouvait aborder sa rencontre contre Galaxy sans grosse pression. L’objectif était de terminer premier du groupe A pour éviter d’affronter les favoris Néo-Zélandais en demi-finale. Les joueurs d’Auckland ont nettement dominé les débats dans l’autre et avaient la garantie de terminer en tête, sauf impensable retournement de situation lors de la dernière journée du groupe B, mardi. Central Coast ayant battu (3-2) Lae en début d’après-midi, les Solomonais comptaient six points comme Vénus mais avec un goal-average nettement moins favorable. Et pour conserver leur première place, les joueurs de Mahina pouvaient même se permettre de perdre leur rencontre face à Galaxy par trois buts d’écart, ce que l’on n’imaginait pas compte tenu de la physionomie des deux journées précédentes. En outre, les Ni-Vanuatu ne devaient pas avoir une grosse motivation au moment de rencontrer les Tahitiens dans la mesure où ils n’avaient plus aucune chance de se qualifier pour le dernier carré. Et puis les joueurs de Samuel Garcia voulaient poursuivre leur trajectoire victorieuse et rester en confiance pour la suite des événements de la Champion’s League, mais c’est raté. Samuel Garcia a procédé à quatre changements mardi, par rapport au onze titulaire des deux matchs précédents en faisant débuter Jean-Claude Paraue, Manuarii Shan, Tevaiarii Kaiha et Heiarii Tavanae pour reposer des joueurs et garder tout l’effectif concerné.



Galaxy s’impose à 10



Les deux formations ont évolué sur un bon rythme malgré un enjeu très relatif mais restent prudentes dans l’engagement. Galaxy s’est procuré la première grosse à la 17e minute mais ses attaquants se sont montré maladroits à trois reprises dans la finition. À la 28e minute, c’était au tour de Teaonui Tehau d’avoir une bonne occasion mais le gardien de Galaxy devait s’interposer. Vénus a peut-être vu sa tâche facilitée à la 37e minute lorsque le Ni-Vanuatu Batick a écopé d’un carton rouge direct pour une grosse faute sur Kevin Barbe. Mais malgré la supériorité numérique des Tahitiens, le repos a été atteint sur un score nul et vierge. Logique vu le peu d’opportunités de buts de chaque côté et l’équilibre des forces en présence.



Vénus a semblé augmenter son volume de jeu à la reprise mais c’est bien Galaxy qui a ouvert le score par Kolo d’une frappe de 20 mètres (1-0). À l’heure de jeu, Samuel Garcia remplaçait son gardien Teave Teamotuaitau par Anapa Debruyne et Mana Teniau faisait également son entrée. Vénus n’était vraiment pas serein à ce moment de la partie et c’est Galaxy qui tint le ballon malgré son infériorité numérique et qui domina territorialement. Une petite amélioration a semblé se produire du côté des bleus passé la 70e minute mais ce sont les Ni-Vanuatu qui se sont imposés comme les plus entreprenants en gagnant la majorité des duels. Ils l’emportent finalement 1-0 et auraient plus prétendre à mieux au score, bien que Vénus ait manqué de réussite en fin de match.



Les Tahitiens devront évoluer à un autre niveau samedi et ne doutons pas que ce sera le cas car les circonstances seront bien différentes avec l’obligation de gagner pour les bleus ce qui n’était pas le cas mardi. Samuel Garcia relativisait d’ailleurs l’impact de la défaite : “On est en demi-finale, c’est l’essentiel. L’important aujourd’hui, c’était de ne pas avoir de blessés et de faire jouer des jeunes. L’objectif est atteint même si on ne doit pas se satisfaire d’une défaite.”

​Résultats Groupe A

1re journée

-Galaxy (Van)-Lae (PNG) 2-2

-Vénus (Tah)-Central Coast (Sal) 3-0



2e journée

-Central Coast (Sal)-Galaxy (Van) 3-1

-Vénus (Tah)-Lae (PNG) 1-0



3e journée

-Lae (PNG)-Central Coast (Sal) 2-3

-Vénus (Tah)-Galaxy (Van) 0-1



Classement

1. Vénus (Tah) : 6 points ; Diff. +3

2. Central Coast (Sal) : 6 points ; Diff. 0

3. Galaxy (Van) : 4 points ; Diff. 1

4. Lae (PNG) : 1 points ; Diff. -2



Groupe B

1re journée

Auckland (NZ) - Hienghene (NC) 5-0

Rewa (Fdj)-Nikao (Cook) 3-1

2e journée

Auckland (NZ)-Rewa (Fdj) 3-0

Hienghene (NC)-Nikao (Cook) 1-0



3e journée (à jouer ce mercredi)

Auckland (NZ)-Nikao (Cook)

Hienghene (NC)-Rewa (Fdj)



Classement provisoire



1. Auckland (NZ) : 6 points ; Diff. +8

2. Rewa (FDJ) : 3 points ; Diff. -1

3. Hienghene (NC) : 3 points ; Diff. -4

4. Nikao (Cook) : 0 point ; Diff. -3



Programme demi-finale

Samedi 13 août

-13 h 30 : Vénus (Tah)-Rewa (Fdj) ou Hienghene (NC)

-16 h 30 : Auckland (NZ)-Central Coast (Sal)

NB : jours et heures de Tahiti

