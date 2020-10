​Vent de panique à la mairie de Uturoa après un cas Covid

Tahiti, le 14 octobre 2020 - La découverte d'un cas Covid positif à la mairie de Uturoa a créé la panique lundi. En effet, un des agents a été dépisté positif et est actuellement en confinement stricte chez lui. Le tavana Matahi Brotherson assure que toutes les précautions ont été prises, les agents en contact direct avec le cas positif sont dans leurs bureaux mais ne sont pas en contact ni avec le public ni avec leurs collègues.



La journée de lundi a été particulièrement agitée pour les agents de la commune de Uturoa à Raiatea. En effet, un agent a été dépisté positif au Covid-19 après son retour de Tahiti. Mardi, lors du conseil municipal, un élu a donc demandé à ce que tous les agents en contact avec cette personne soient dépistés. Frileux sur ce point, le tavana Matahi Brotherson assure que "les démarches ont déjà été entreprises avant même le conseil municipal". L'agent dépisté positif a tout de suite été confiné chez lui et une dizaine de cas contact sont en attente de leurs tests.



"Nous avons pris la décision de garder quatre chefs de service au travail, avec toutes les précautions car leurs bureaux sont fermés au public et ils ne sont donc pas en contact avec la population, ni avec les autres agents. Ils continuent donc de travailler mais encore une fois leurs services sont fermés au public et aux agents. Mais il y en a un qui est confiné chez lui car dépisté positif en revenant de Tahiti". Selon le tavana, les agents devraient se faire dépister ce jeudi. "On ne peut pas les tester le premier jour. Il faut attendre. On saura donc si ces agents devront être confinés ou pas", ajoute Matahi Brotherson.



S'il assure que l'agent dépisté positif lundi avait lui-même pris toutes les précautions nécessaires puisqu'il portait un masque et s'il estime "qu'on ne peut pas dire qu'il a contaminé les autres", le tavana regrette que cet agent soit venu au travail : "C'est triste d'être venu au travail dans cet état, c'est irrespectueux et irresponsable". Matahi Brotherson précise aussi que la dizaine d'employés cas contact "ne sont pas non plus en contact avec la population". Mais il a précisé que si les cas positifs explosaient à la mairie, il fermerait l'établissement : "On ne va pas chercher midi à quatorze heures".



"Test invalide"



Contacté, l'agent dépisté positif à Uturoa raconte qu'en revenant de Tahiti il s'est présenté lundi matin à son bureau. Il explique ne pas s'être senti bien : "je pensais que c'était dû à mon massage du vendredi et du samedi. Je me suis dit que les courbatures que j'ai sont dues aux massages et pas au Covid. Sauf qu'en fin de matinée, une de ses nièces m'envoie un message en me disant qu'elle est positive". L'employé raconte ensuite que le rendez vous avec son médecin traitant a tout de suite été pris et le test fait dans la foulée : "mon test a été positif puis il a été invalidé, et ils ne m'ont pas donné d'explications. Il fallait juste que j'attende le lendemain pour un autre test. Et là j'étais effectivement positif". Mais l'agent précise que malgré que son test ait été invalidé, il a été confiné chez lui pendant une semaine. Il assure qu'il a pris toutes les précautions, et ce depuis le confinement en mars dernier. "Même si on a des plexiglas et on porte nos masques, nos bureaux sont fermés à clé pour éviter d'être en contact avec les administrés". Cet agent est en télé-travail et les autres attendent d'être testés pour que la sérénité puisse revenir à la mairie de Uturoa.



14 cas Covid à Ra'iatea



Mardi la direction de la santé a envoyé une cartographie des cas Covid recensés en Polynésie française. A Ra'iatea elle en a recensé quatre et pourtant le tavana de Uturoa précise qu'il y en a actuellement 14 à Ra'iatea. Pour rappel, l’épidémie est depuis ce week-end à l’origine d’un nouveau décès, portant le total à 11 en Polynésie française depuis début août. De vendredi à dimanche, 439 nouveaux cas Covid ont été identifiés au fenua. Le nombre total de cas Covid "actifs" s'élève mardi à 823.