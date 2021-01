​Vaitea Le Gayic retourne au Tahoera'a, le groupe A Here Ia Porinetia disparaît

Tahiti, le 28 janvier 2021 - A peine six mois après sa constitution à l'assemblée de la Polynésie française, le groupe A here ia Porinetia de Nicole Sanquer et Nuihau Laurey va disparaître faute d'élus suffisants. "Prêtée" par le Tahoera'a, la représentante Vaitea Le Gayic a en effet déposé sa démission du groupe ce jeudi matin et retourne dans les rangs du groupe orange.



C'est une décision lourde de conséquence pour l'organisation politique de l'assemblée de la Polynésie française. La représentante Vaitea Le Gayic a déposé jeudi matin sa démission du groupe A Here ia Porinetia, présidé par Nicole Sanquer, pour retourner au groupe Tahoera'a. Problème, le règlement intérieur de l'assemblée prévoit qu'un groupe politique doit être constitué d'au moins six représentants. Et le départ de Vaitea Le Gayic signifie donc la disparition du groupe politique créé il y a six mois principalement par des ex-Tapura.



Le 20 août dernier en effet, sous la houlette de la député Nicole Sanquer et de l'ancien sénateur Nuihau Laurey, le groupe A here ia Porinetia avait été constitué par les deux représentants partis de la majorité et par trois autres démissionnaires du Tapura -Félix Tokoragi, Bernard Natua et Teura Tarahu-Atuahiva- ainsi qu'une élue "prêtée" par le Tahoera'a, Vaitea Le Gayic.



Interrogée, cette dernière indique avoir annoncé la nouvelle à quelques membres de A here ia Porinetia dont sa présidente Nicole Sanquer. "C'est un choix politique et (Nicole Sanquer) regrette fortement cette démission qu'elle trouve trop précipitée. Le groupe aurait préféré que cette démission se fasse un peu plus tard. L'élue orange rappelle néanmoins avoir été "prêtée" au groupe A Here ia Porinetia et explique qu'elle suit aujourd'hui les consignes dictées par le leader du Tahoera'a, Gaston Flosse : "la décision vient de mon président. Je n'ai pas le choix car c'est un prêt et je m'en tiens à sa décision".



La député et présidente du groupe A here ia Porinetia, Nicole Sanquer, actuellement en métropole, n'était pas joignable jeudi matin.