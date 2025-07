​Vairao : le quai en bois bientôt rénové

Tahiti, le 3 juillet 2025 – Usé par le temps et la houle, le plancher du quai de Vairao n’est plus praticable. Le chantier de rénovation, qui mobilise à la fois la commune, des pêcheurs et des prestataires touristiques, sera lancé à la fin de la semaine.





Situé entre la caserne des pompiers de Taiarapu-Ouest et la coopérative Rava’ai, le quai en bois de Vairao accueille une dizaine de bateaux de pêcheurs et de prestataires touristiques. Contrairement au ponton flottant voisin, il n’est plus à la hauteur de sa mission.



“Ça va faire deux ans que le quai est en mauvais état. Les bois ont été abîmés par la houle et l’usure du temps. Dans mes souvenirs, il n’a pas été refait depuis 2008. Il y a des trous un peu partout et des zones ont été condamnées aux deux extrémités”, constate Varink Tama, trésorière de la coopérative des pêcheurs de Vairao, également vice-présidente de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) et du comité du tourisme de Taiarapu-Ouest.



L’aide de la municipalité a été sollicitée pour pouvoir procéder aux travaux tant attendus. “C’est un projet qu’on voulait déjà mettre en place avant les Jeux olympiques”, rappelle le maire délégué de Vairao, Jonathan Tarihaa. “Les bois usés posent problème en termes de sécurité des usagers avec un risque d’accident. C’est important pour la commune que cette partie du quai puisse à nouveau être praticable.”



La commune va fournir les matériaux nécessaires et deux agents vont superviser le chantier. “On va commencer les travaux samedi. On va enfin pouvoir retirer tout ce qui doit être changé et consolidé pour permettre un amarrage correct des pêcheurs, des prestataires et des pompiers”, se réjouit Varink Tama, qui a lancé un appel aux bénévoles sur les réseaux sociaux afin de soutenir ce projet en faveur de la communauté locale.