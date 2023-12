​Vaiana transgenre, la dernière bêtise d’internet

Tahiti le jeudi 14 décembre. Internet regorge de bêtises en tous genres. La dernière en date affirme que la princesse de Motu Nui fera son coming out transgenre dans le Vaiana 2.





Dernière bêtise en date de la complosphère d’internet, depuis quelques jours, une rumeur circule sur l’identité sexuelle de Vaiana (ou Moana dans d’autres pays). Selon de nombreux sites conservateurs, la suite de Vaiana serait centrée sur la quête identitaire de la princesse de Motu Nui qui changerai d’identité pour devenir Kai (mer ou océan en hawaien).



Alors que Disney na toujours pas annoncé de suite, qu’une série animée est en cours de montage et que le film sera prochainement en tournage, cette rumeur a été formellement démentie par les équipes de la firme aux grandes oreilles.



« 100 % faux », a commenté la firme. « Vous pouvez être assuré que tout ce que vous lisez n'est pas vrai, mais c'est amusant. »



Hier, la fausse affirmation provenant de l’ultra droite catholique américaine, transphobe et raciste, avait malgré tout été vue plus de 5 millions de fois sur Tik Tok.



Un personnage trans dans un dessin animé Disney est bien réclamé par la communauté LGBTQIA+, et Disney s'y est engagé. Mais ce ne sera pas pour cette fois.