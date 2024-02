​Vaiana 2 arrive en fin d’année

Tahiti le 7 février 2024. Une nouvelle sympathique au milieu de la grisaille et de la pluie. Disney, via son patron Bob Iger, a annoncé une belle surprise hier sur ses réseaux : La sortie d’une suite à Vaiana.



Alors qu’un live action est en préparation avec Dwayne Johnson dans le rôle de Maui, et qu’une série devait voir le jour sur Disney Channel, personne n’attendait une suite.



Programmée pour la fin d’année 2024, Vaiana va reprendre du service avec son accolyte demi-dieu, Maui. C’est au cours d’une interview avec la chapine CNBC que Bob Iger a annoncé la nouvelle. Quelques minutes après cette déclaration, les premières images étaient diffusées. On y voit le personnage principal, la jeune Vaiana, en bord de plage en train de souffler dans un coquillage. En toile de fond, on entend la voix de Maui.



Dans cette suite réalisée par Dave Derrick Jr. (Megamind, Raya, Dragons), Vaiana va devoir à nouveau naviguer sur les mers pour une aventure qu’elle n’a encore jamais vécue. Les personnages principaux demeurent la jeune fille et Maui, mais d’autres camarades encore inconnus doivent les rejoindre, précise le site Variety.