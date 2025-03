​Une voiture percute un poteau électrique à Tautira

Tahiti, le 12 mars 2025 – L’accident a fait un blessé, hier soir, au PK 13,500, et provoqué une coupure de courant.





Vers 23 heures, mardi soir, une voiture avec deux personnes à bord a fait une sortie de route au PK 13,500, à Tautira. Le véhicule a endommagé un poteau électrique, provoquant une coupure de courant et nécessitant une intervention des agents d’EDT. Les travaux de réparation seraient toujours en cours, ce mercredi matin.



Le conducteur de 51 ans et la passagère de 30 ans ont été pris en charge par les pompiers de Taiarapu-Est. Le chauffeur est indemne, tandis que la passagère, blessée au thorax, a été évacuée au centre hospitalier (CHPF) de Taaone. En attente de résultats, les tests d’alcoolémie et de stupéfiants ont été réalisés sur le conducteur. L’enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Taravao.