​Une vaste fraude aux cartes bancaires démantelée

Tahiti, le 28 novembre 2021 – Huit suspects d'une escroquerie de près de 10 millions de Fcfp aux cartes bancaires frauduleuses ont été interpellés la semaine dernière à l'occasion d'une vaste opération menée par la gendarmerie.



Un vaste coup de filet a été opéré mercredi et jeudi par une soixantaine de gendarmes du fenua. Dans le cadre d'une enquête préliminaire menée sous l'autorité du parquet, pas moins de huit suspects d'une escroquerie en bande organisée aux fausses cartes bancaires en Polynésie française ont été interpellés, annonce le procureur de la République Hervé Leroy dans un communiqué. "A partir d'un procédé particulièrement élaboré et singulier en Polynésie française, ces individus utilisaient des cartes bancaires frauduleuses pour effectuer de nombreux achats par correspondance", signale le parquet. Le préjudice subi par les commerçants de Tahiti est d'au moins dix millions de Fcfp. La gendarmerie a rapidement sensibilisé les commerçants, via la CCISM, le Medef et l'IEOM.



Dès réception d'une première plainte, un groupe d'enquêteurs dédié à cette affaire a identifié les membres de cette "bande organisée dirigée par un individu déjà connu pour des faits similaires". Les huit suspects ont reconnu leur participation à l'escroquerie lors de leurs gardes à vue. Des perquisitions à leurs domiciles ont permis de mettre la main sur du matériel électroménager, informatique, de téléphonie, de vins et spiritueux et de deux-roues. Les suspects seront jugés le 20 janvier prochain en comparution immédiate à effet différé.