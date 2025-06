​Une stèle en hommage aux rameurs de Tautira

Tahiti, le 13 juin 2025 – Le village de Tautira était en fête, ce vendredi, à l’occasion de l’inauguration d’une ancienne stèle redécorée sur le thème du va’a d’hier, d’aujourd’hui et de demain, rendant notamment hommage aux victoires de Maire Nui. Cette fresque collective a été réalisée dans le cadre du concours J’embellis ma commune, à l’approche du retour de la pirogue double Hōkūle’a.





Dans le cadre du concours J’embellis ma commune, le comité du tourisme de Tautira a souhaité réhabiliter la stèle positionnée à l’entrée du village depuis près de cinquante ans. “Elle avait été construite à la demande du tāvana Tutaha Salmon en 1980 pour poser le buste de l’ancien tāvana Raiarii Tane, qui était son père adoptif, mais ça n’a jamais abouti pour des raisons financières”, explique Arnold Toheira, en tant que président de l’association.



Débarrassé de ses tags et déchets, le monument, coiffé des emblématiques fougères et d’un va’a sculpté, rend hommage au club Maire Nui qui a marqué l’histoire du district. “Ils ont gagné trois fois de suite la Molokai en 1976, 1977 et 1978, ce qui leur a permis de remporter le trophée perpétuel, que nous présentons aujourd’hui. On a représenté les 30 années de victoires, et notamment en 1975 où ils ont gagné la totalité des 16 courses du tiurai, ce qui n’a jamais été égalé”, poursuit le référent. L’occasion de rappeler que l’ancien nom de Tautira était Fatutira.





​“Comme un musée”

Le projet a été imaginé par son fils, Raitini Toheira, qui a souhaité représenter “une rame chronologique” ou “te hoe a tau”, avec le passé glorieux de Maire Nui, un présent divisé avec pas moins de sept clubs de va’a à Tautira (sans oublier la procédure de défusion), et un avenir entre les mains des enfants. Plusieurs matériaux, végétaux et illustrations, riches de sens, ont été utilisés grâce à la mobilisation de nombreux habitants ces dernières semaines, toutes générations confondues. “C’est comme un musée au cœur de Tautira. On éprouve un réel bonheur aujourd’hui, pas seulement parce qu’on a enjolivé ce bloc de ciment, mais parce qu’il y a du sens : c’est l’âme de Tautira en tant que berceau du va’a”, confie le jeune créateur.



Entre les danses et les chants interprétés par les élèves de l’école élémentaire Raiarii Tane et leurs parents, les élus ont salué “une magnifique initiative”. “En achevant cet ancien projet, les jeunes de Tautira ont décidé d’offrir une seconde vie, voire un second jubilé à la renommée de Maire Nui, en lui faisant honneur pour que cette stèle brille enfin de tout son éclat”, a déclaré le maire de Taiarapu-Est, Anthony Jamet. Le maire délégué de Tautira, Ueva Hamblin, s’est dit “très ému de voir la jeunesse mobilisée autour de ce projet, en mémoire aussi de Tutaha Salmon”.



De passage sur site en milieu de matinée, les membres du jury du concours organisé par Tahiti Tourisme ont eux aussi été embarqués dans ces souvenirs et cet appel à l’unité. Le verdict sera rendu le 8 août prochain. D’ici là, un autre temps fort attend la communauté de Tautira, en lien direct avec la thématique du va’a : l’accueil de la pirogue hawaiienne Hōkūle’a, à partir du 23 juillet.





Lydie Hoatua, 87 ans, ancienne rameuse de Maire Nui : “On ramait en V16” “Je suis très émue de voir ce monument. Je n’habite pas loin, donc je vais pouvoir passer devant régulièrement. Ça me rappelle plein de bons souvenirs de l’époque où on ramait en V16. On était unis : tāhō’ē ! Beaucoup de gens de Tautira ramaient ensemble. Il y avait beaucoup de respect. Dans la famille, il y a plein de champions : c’est mon petit-fils qui vient de remporter le Te Aito 2025 et c’est pour mon fils qu’est organisé chaque année le mémorial Serge Hoatua”.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 13 Juin 2025 à 15:53 | Lu 357 fois