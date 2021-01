​Une semaine de prière pour les protestants de Raiatea

Raiatea, le 11 janvier 2021 - Les paroissiens de Raiatea se sont retrouvés la semaine dernière, tous les soirs de 18 à 19 heures, Une tradition pour tous les protestants de l'île.



Cette année à cause de la pandémie de Covid, seuls trois des dix temples de Raiatea ont respecté la coutume des retrouvailles autour de prières et de chants, tout au long de la semaine dernière. Les sept autres n'ont fait que les ouvertures et les fermetures des cérémonies. Henri Tuheiava, "le patron" des protestants de Raiatea, avait convié les paroissiens à des soirées de prière dans son église d'Apooiti. Simultanément, le beau temple principal de Uturoa, près du centre-ville, officiait aussi pour la même cause. Ainsi que celui de Puohine, à Taputapuatea. Chaque soir, un thème différent était choisi en fonction des versets de la Bible. Vendredi, c'était le partage, et pour imager cette version biblique les paroissiens avaient confectionné des paniers de fruits locaux.



Avec la fête du Mé, qui a lieu chaque année au mois de mai, celle du début d'année constitue la principale initiative de cette confession. Des prières bien sûr, mais aussi traditionnellement des chants pour redonner du baume au cœur à tous les participants. Contrairement à un office religieux classique, où généralement les fidèles sont tous de blancs vêtus, ces soirs-là le code vestimentaire était libre. C'est pourquoi on pouvait voir dans l'assistance bon nombre de vêtements colorés, qui donnent au final une image joyeuse à la soirée.



La coutume a duré toute la semaine et s'est terminée dimanche 10 janvier.