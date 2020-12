​Une recyclerie en attendant un CET à Raiatea ?

Raiatea, le 21 décembre 2020 – L'île sacrée compte trois communes qui ont toutes des dépotoirs sauvages. Le traitement des déchets est devenu un sujet urgent à traiter par la ComCom Hava'i qui se heurte à une certaine opposition. En attendant, l'idée d'une recyclerie fait des émules.



Bora Bora est la seule des îles Sous-le-Vent à ne pas faire partie de la ComCom Hava'i, la Communauté de communes qui regroupe six des sept communes des Raromatai : Tumara'a, Taputapuatea, Uturoa, Huahine, Tahaa et Maupiti. Mais elle est aussi la seule à l'heure actuelle à posséder son Centre d'enfouissement technique (CET). Nous avions relayé au début de mois, dans notre édition du 4 décembre, la collecte des encombrants dans la commune de Tumara'a et d'une manière plus générale, tous les problèmes de déchets que connait l'île de Raiatea. Hormis le tri des cannettes aluminium, des boîtes et bouteilles plastiques et des récipients en verre, le reste des déchets collectés termine dans les dépotoirs des trois zones communales à l'air libre, sans aucun aménagement spécifique pour la pollution des sols. Un projet de CET est bien dans les cartons de la ComCom depuis des années, mais entre le temps d'études du dossier d'implantation complexe et les empêcheurs de tourner en rond qui ne veulent pas de CET dans leur commune - la vallée de la Faaroa - il semble que ce centre mettra du temps à voir le jour. Tout le monde est atteint du fameux syndrome NIMBY, Not In My Back-Yard ("Surtout pas chez moi !") A Raiatea, tous les jus, les fameux lixiviats, vont directement dans le sous-sol, quand la décharge de Uturoa archi-saturée depuis des décennies, se situe à deux pas de la rivière Tepua. Il s'agirait pourtant du seul centre de retraitement qui bénéficierait d'une toiture, empêchant ainsi les eaux de pluie.