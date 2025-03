​Une place à prendre en Coupe du Monde

Football. Les entraîneurs et capitaines des quatre demi-finalistes se sont présentés hier devant les médias à Wellington avant un week-end décisif de qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en Océanie.





La Nouvelle-Calédonie et Tahiti s'affrontent en première demi-finale vendredi au Sky Stadium (jeudi à Tahiti), avant que la Nouvelle-Zélande et les Fidji ne s'affrontent. Le vainqueur se disputera une place pour la finale de la FIFA qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, lundi soir à l'Eden Park d'Auckland.



Pour le sélectionneur de la Nouvelle-Calédonie, Johan Sidaner, ce parcours jusqu'en demi-finale est déjà un triomphe pour son équipe, qui a connu peu de compétitions depuis les troubles civils qui ont éclaté dans le pays l'année dernière.

"Nous sommes ravis d'être ici", a déclaré Sidaner. "Le groupe, l'équipe, la sélection sont déjà très satisfaits", a-t-il ajouté, suggérant que ce match est autant une question de surmonter des défis que de remporter la victoire.



Ses propos ont été partagés par l'entraîneur de Tahiti, Samuel Garcia, qui a reconnu l'importance de cette rencontre. "Je suis très heureux d'être ici et de retrouver nos frères calédoniens", a déclaré Garcia, soulignant que son équipe s'était bien entraînée.

Les deux équipes se connaissent bien et, malgré son enthousiasme, Garcia a insisté sur l'importance de garder les pieds sur terre : "Nous sommes très concentrés sur ce que nous faisons en ce moment. Notre finale aura lieu vendredi."



Josh Sotirio, joueur néo-calédonien qui a joué deux saisons au Sky Stadium en A-League pour les Wellington Phoenix, a exprimé sa fierté de jouer pour la Nouvelle-Calédonie, pour laquelle il est éligible cette année.



"Mon arrière-grand-père a joué pour la Nouvelle-Calédonie dans les années 60", a révélé Sotirio, soulignant la fierté générationnelle qui l'anime, lui et ses coéquipiers. Concernant le match en lui-même, il a prédit un match rapide et physique, mais où la Nouvelle-Calédonie cherchera à exploiter la moindre faiblesse de la défense tahitienne.



Malgré la perspective d'une qualification pour la Coupe du monde, ou d'une seconde chance de qualification via les éliminatoires intercontinentaux de la FIFA, les deux entraîneurs restent concentrés sur le match de vendredi. Sidaner et Garcia ont déclaré que la demi-finale était leur priorité immédiate, et qu'ils envisagent avec impatience la possibilité de disputer la finale de lundi.

​Les kiwis archi favoris De l'autre côté du tableau, la deuxième demi-finale oppose la Nouvelle-Zélande aux Fidji, favoris à court terme. Darren Bazeley, l'entraîneur des All Whites, a évoqué l'importance de ce match, citant le match historique de qualification pour la Coupe du Monde 2009 disputé au même endroit contre Bahreïn, qui a permis à la Nouvelle-Zélande de se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud.



"C'est un moment important pour le football néo-zélandais. Nous voulons revivre les sensations d'une qualification pour la Coupe du Monde", a déclaré Bazeley.



Bazeley veille cependant à garder ses joueurs néo-zélandais sur la défensive. "Avec notre équipe, nous sommes favoris, mais nous savons aussi que c'est un match de football", a averti Bazeley. "Les Fidji nous réservent des défis, et nous devons être prêts."



Chris Wood, attaquant vedette de la Nouvelle-Zélande en Premier League anglaise avec Nottingham Forest, est le seul survivant de l'équipe ayant participé à la Coupe du Monde 2010. Il se réjouit de retrouver la plus grande scène sportive du pays et d'inspirer une nouvelle génération de jeunes Néo-Zélandais.



"Nous avons entendu des anecdotes sur l'état d'esprit de chacun lors de ce match, l'un des deux plus marquants de l'histoire du football néo-zélandais. Cela montre donc à quel point il influence la prochaine génération. C'est pourquoi ces deux matchs, qui débutent vendredi, sont importants pour notre nation."



Wood est ravi que l'Océanie ait enfin une voie directe vers la Coupe du Monde de la FIFA et insiste sur le fait que cela aurait dû arriver bien plus tôt.

"Je pense que c'est vraiment une façon équitable de procéder et je pense que notre confédération devrait être représentée d'une manière ou d'une autre", a déclaré Wood.



Le sélectionneur des Fidji, Rob Sherman, et le capitaine Felipe Baravilala sont déterminés à se montrer à la hauteur. Sherman a admis que si l'équipe néo-zélandaise est composée de joueurs professionnels dotés d'une grande expérience, son équipe est capable de créer la surprise. "Nous croyons en notre capacité à gagner. Il s'agit d'exécuter notre plan de jeu et de croire en nous".



"Nous sommes des amateurs comparés à eux", a reconnu Baravilala, tout en affirmant la volonté de son équipe de relever le défi avec détermination. "Nous sommes là grâce aux sacrifices que nous avons consentis", a-t-il déclaré.

Rédigé par Source : OFCMedia le Mardi 18 Mars 2025 à 14:09 | Lu 601 fois