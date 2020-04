​Une permanence pour les soins dentaires

Tahiti, le 31 mars 2020 – Alors que les cabinets des chirurgiens-dentistes libéraux sont fermés en raison du risque trop élevés de contamination au coronavirus des patients pour les praticiens, une permanence téléphonique et électronique est assurée par les professionnels, avant une éventuelle redirection vers les urgences pour ce type de soins.



La crise épidémique a modifié l’accès à certains services sanitaires, notamment l’accès aux cabinets des chirurgiens-dentistes libéraux, en raison notamment des risques d’infection et de contamination avérés liés à la pratique chirurgicale. Les actes bucco-dentaires sont, effectivement, vecteurs de propagation du virus au sein des cabinets. Deux raisons sont avancées : la proximité du praticien travaillant dans la bouche du patient, et surtout, le risque de dissémination lié au phénomène d’aérosol provoqué par l’utilisation des instruments rotatifs, des particules de virus en suspension pourraient alors envahir le cabinet. Le conseil de l’ordre de la profession a demandé aux chirurgiens-dentistes de rester joignables et d’assurer une permanence – téléphonique ou électronique – pour pouvoir rassurer ou orienter leurs patients, et éventuellement assurer des soins de consultation et de prescription. Avant tout accès aux urgences du CHPF, il est recommandé de consulter son chirurgien-dentiste traitant.