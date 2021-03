​Une perle du Pacifique est née

Bora Bora, le 17 mars 2021 – Mercredi matin, une petite fille est venue au monde à Bora Bora. Fait rare, puisque les accouchements sont programmés à Raiatea ou Tahiti pour les mamans de l’île. Heianavai et sa maman ont été évasanées à Raiatea et sont en bonne santé.



C’est à 6 h 15 qu’est née Heianavai Vane, au dispensaire de Bora Bora mercredi matin. L’accouchement s’est déroulé en présence d’un chirurgien et des infirmières. Il n’a fallu que quelques minutes après la naissance au corps médical pour préparer l’évacuation sanitaire de la mère et son bébé à l’hôpital de Uturoa à Raiatea. Heianavai, dont le prénom signifie la couronne qui longe la rivière, et Amanda, sa maman se portent bien. Elles seront bientôt de retour sur la perle du Pacifique pour rejoindre leur famille de Amanahune, notamment Averanui la grande sœur et Yan, le papa.



Mademoiselle Heianavai Heihiti Vane devient la première enfant née en 2021, à Bora Bora, l’île dont le nom ancestral Bora Bora i te fanau tahi, signifie Bora Bora, la première née. L’an dernier, le 6 janvier 2020, un autre enfant était né sur l’île mais c’est un fait rare puisque les accouchements sont programmés à l’hôpital de Raiatea ou Tahiti. Le maire de la commune Gaston Tong Sang a félicité les parents, Yan Vane et Amanda Guilmore.