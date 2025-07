​Une nouvelle salle en projet au musée

Tahiti, le 22 juillet 2025 – Guidé par la directrice du Musée de Tahiti et des îles, le ministre des Outre-mer a bénéficié d’un voyage dans le temps à travers les cinq archipels. L’occasion d’évoquer le projet de construction d’une seconde salle d’exposition permanente pour couvrir la période de 1850 à nos jours.





De la plantation de tiare Tahiti à Papara, à l’exposition Présences végétales au Musée de Tahiti et des îles de Punaauia, le ministre des Outre-mer avait rendez-vous avec la culture sous toutes ses formes, ce mardi matin. Accueilli en musique par l’équipe du Fare Iamanaha, Manuel Valls a bénéficié d’une visite guidée de ce “lieu de protection et de transmission de notre héritage culturel” par la directrice Hinanui Cauchois, en présence du ministre de la Culture, Ronny Teriipaia, et de la ministre de la Fonction publique, Vannina Crolas.



La délégation a commencé par la salle d’exposition permanente, sous les regards intrigués des visiteurs. Réhabilité en 2023, cet espace retrace l’histoire de la Polynésie de la naissance des îles aux années 1850. Le ministre des Outre-mer s’est notamment arrêté sur la carte interactive retraçant le peuplement de l’Océanie, mais aussi sur le processus de colonisation. Costume du deuilleur, sculpture du dieu A’a, ceinture de pouvoir, tatouage, navigation ancestrale, Manuel Valls a passé en revue avec l’archéologue plusieurs pièces phares de la collection, sans manquer de prendre quelques photos en souvenir de ce voyage dans le temps à travers les cinq archipels.



“Les études sont en cours”

La salle d’exposition temporaire, l’exposition Fièr.e.s, le jardin botanique, la boutique et les artisans, rien n’a été omis à l’image du parcours emprunté par 62 000 visiteurs locaux et internationaux en 2024. “On voit tout de suite que c’est quelqu’un qui est très intéressé par la culture et l’histoire, qui pose des questions, mais qui connaît déjà un certain nombre de choses”, a confié Hinanui Cauchois, à l’issue de cette rencontre.



L’occasion d’aborder les projets portés par le musée, qui devrait se doter d’une seconde salle d’exposition permanente pour couvrir la seconde partie du XIXe siècle jusqu’à nos jours. “Pour ce qui est de la future salle, les études sont en cours avec un co-financement État-Pays”, indique la directrice. Positionné à l’emplacement actuel du parking du personnel, ce bâtiment complémentaire de 750 m2 serait pensé sur deux niveaux. Selon les projections actuelles, il pourrait sortir de terre d’ici fin 2028, voire 2029.



En parallèle, d’autres projets se profilent à plus court terme. “Fin 2025, on a un projet de rotation des objets prêtés par le Quai Branly. Ceux prêtés par le British Museum et le musée de Cambridge, c’est un circuit différent avec des prolongations jusqu’en 2029”, précise Hinanui Cauchois. Le retour d’autres objets anciens serait également en prévision.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 22 Juillet 2025 à 16:35