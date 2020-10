​Une nouvelle fédération pour l'environnement

"L'église protestante a toujours été la voix du peuple pour la protection de la nature, pour la protection des droits de l'Homme et de chaque individu. (…) Sur la route du Sud ? On est d'accord si cette route est faite plus haut dans les vallées. Cela permettra aux propriétaires de retourner sur leurs terres et les faire fructifier. Mais on a vu Papara se lever, Mataiea et Papeari vont sûrement aussi se lever et donc on va se placer du côté du peuple. C'est avec le peuple qu'on peut faire avancer les choses. Comme je le disais on a assez de bitume chez nous. Il faudrait peut-être développer le secteur primaire et tout ce qu'on peut développer avec l'argent dédié à cette route du Sud. Le tāvana de Teva i uta et vice-président actuel disait souvent dans ses interventions que l'on soit indépendant dans nos assiettes, qu'on mange ce que nous plantons et ne plus dépendre de l'extérieur."