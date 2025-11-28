

​Une nouvelle escouade de réserve côtière à Tahiti

Tahiti le 2 décembre 2025. Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants, a annoncé la création de dix nouvelles Escouades de réserve côtières (ERC) en 2026, qui s'ajouteront aux sept déjà existantes en métropole et aux deux implantées outre-mer. L'une d'elles sera implantée à Tahiti.





Ces nouvelles ERC viendront renforcer les moyens mis en œuvre par la Marine nationale dans le cadre de la posture permanente de sauvegarde maritime et dans ses prérogatives en matière d'action de l'État en mer.



En outre-mer, deux escouades seront créées, au Port (La Réunion) et à Papeete. Elles s'ajouteront à celles de Pointe-à-Pitre et Nouméa.



Ces 10 nouvelles escouades emploieront un total de 3 000 réservistes opérationnels et seront équipées de vecteurs nautiques et routiers. À terme, des micro-drones aériens complèteront leurs capacités.



Elles viendront renforcer les moyens mis en œuvre par la Marine nationale dans le cadre de la posture permanente de sauvegarde maritime en métropole et dans les DROM-COM. Elles complèteront le dispositif de surveillance des approches maritimes et seront employées dans un cadre d’action intégré, combinant des missions militaires de défense maritime du territoire et interministérielles d’action de l’État en mer.



Elles mèneront ainsi des opérations de défense du littoral par des missions d’observation, de renseignement, et de surveillance. Elles seront également engagées dans une mission de promotion des bonnes pratiques en mer, en particulier dans le domaine de la protection et la préservation de l’environnement.



D'ici 2030, trois flottilles de réserve côtières, regroupant chacune dix escouades, seront déployées sur tout le littoral métropolitain. Six escouades seront également implantées outre-mer.







