

​Une mule interpellée à l'aéroport avec de nombreux sachets de drogue dans le côlon

Tahiti le 9 décembre 2025. Selon nos informations, un homme a été interpellé ce mardi matin à la descente d’un avion de la Compagnie French Bee par les forces de l’ordre avec de nombreux sachets de drogue non encore déterminée, dans le corps.





Le principe est simple, la mule aurait ingéré de nombreux ballotins d’une drogue non encore déterminée, mais qui ne serait pas de l’ice, pour passer les différents contrôles de douanes. Cette personne n’a cependant pas réussi à berner les services aux frontières et était attendue à sa descente de l’avion.



Dans la journée, toujours selon nos informations, l’individu était au Centre hospitalier territorial du Taaone avec la drogue en lui, les médecins se demandant s’il fallait lui retirer ses ballotins de drogue par endoscopie ou directement par chirurgie tant le nombre de petits paquets était élevé et lui bloquaient le côlon.



Contactée, la procureure de la République, Solène Belaouar, n’a pas souhaité apporter de commentaires à nos premiers éléments d’informations.



Des saisies aussi à Pirae Début décembre, la gendarmerie de Polynésie française a mis fin à l’activité d’un revendeur de stupéfiants qui opérait exclusivement en ligne.



Sous couvert d’un pseudonyme, l’individu avait créé sur Facebook une véritable « boutique » numérique où il proposait de l’ICE et du cannabis, avec prix et quantités affichés comme sur un menu de restaurant.



À l’issue d’investigations minutieuses et discrètes, la gendarmerie est parvenue à identifier le trafiquant : un homme de 24 ans, sans emploi, domicilié à Pirae.



Vendredi dernier, une opération judiciaire a été menée sous l’autorité de la procureure de la République de Papeete. Lors de la perquisition, les gendarmes ont alors découvert environ une centaine de plants de cannabis, une centaine de sticks prêts à l’usage, une dizaine de pochons de méthamphétamine conditionnés pour la revente.



Interpellé et placé en garde à vue, le mis en cause a reconnu vendre de l’ice et du cannabis via les réseaux sociaux depuis août 2025.

Déféré à l’issue de sa garde à vue, il a été reconnu coupable et condamnée en comparution immédiate.

