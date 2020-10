​Une mule d’Alfonsi se dit victime du "syndrome de Stockholm"

De retour à Tahiti, Baptiste Pousset, "sûr" de "retomber dans la délinquance", était devenu sans domicile fixe, allant même jusqu’à se prostituer. "Tombé au fond", il avait accepté de prendre part au trafic pour Tamatoa Alfonsi et l’avait rejoint à Tijuana où il était redevenu son "larbin". "Il me disait que j’étais son esclave à vie, il me donnait des coups sans raison". Question du président : "Mais pourtant, vous y êtes retourné…" Réponse de l’intéressé : "C’est le syndrome de Stockholm. Je ne sais pas si je suis schizophrène mais ça me semblait cohérent à l’époque".



À Tijuana, le "larbin" semblait si "insignifiant" aux yeux d’Alfonsi et de ses amis que ces derniers parlaient librement devant lui. Un témoignage précieux pour comprendre comment Tamatoa Alfonsi fonctionnait au Mexique. Et tel que Baptiste Pousset l’a réaffirmé à la barre du tribunal correctionnel, le multirécidiviste était bien organisé. Dans les chambres de motels "pas classes" dans lesquelles il vivait, Tamatoa Alfonsi recevait des mules potentielles, des "jeunes", des "couples" et même des "vieux". Il avait "plusieurs rendez-vous par jour" qui étaient destinés à "évaluer" ces gens. Il avait un "garde du corps mexicain" et se montrait souvent violent.



Au-delà du fantasme du cartel mexicain qui ne semble pas déplaire aux prévenus, qui lisent tous les matins les comptes rendus de la presse dans les journaux, il semble surtout que ce soit l’enrichissement personnel et les envies de vivre "comme dans un film" qui aient motivé les principaux mis en cause du dossier. Et le tribunal a relevé à plusieurs reprises depuis le début du procès que, si Tamatoa Alfonsi avait fait "un peu n’importe quoi" en s’affichant notamment sur les réseaux sociaux avec des armes, Maitai Danielson, qui nie son implication, s’était montré beaucoup plus "discret" et "prudent". Les deux hommes seront entendus mardi matin.