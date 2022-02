​Une médaille pour les Ultramarins méritants

Tahiti, le 9 février 2022 - Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, vient de créer la médaille d'honneur de l'engagement ultramarin. Elle récompensera des Ultramarins “forts de mérites exceptionnels” et des volontaires méritants du SMA. Une initiative que le ministre qualifie de marque de “considération et de respect” vis-à-vis des territoires d’Outre-Mer.



Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu vient de créer la médaille d’honneur de l’engagement ultramarin, comme annoncé mercredi dans un communiqué émis par le ministère. La médaille qui se déclinera en bronze, argent et or “mettra à l’honneur les personnes s’étant distinguées par leur engagement personnel au service des Outre-mer” et récompensera des personnes aux “mérites exceptionnels” qui servent ces territoires. Cette distinction pourra également être remise aux “volontaires les plus méritants du Service militaire adapté (SMA)”.



“Une marque de considération”



Le ministère se réjouit de cette nouveauté puisqu'aucun titre honorifique n'était jusqu'à présent spécifiquement destiné aux Outre-mer, indiquant que c'est “une marque de considération et de respect vis-à-vis de nos territoires d’Outre-Mer.”



Sébastien Lecornu a par ailleurs précisé qu'il avait personnellement veillé à ce que les candidats ultramarins ne soient pas oubliés dans les promotions de l’ordre de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite ou comme dans celles des palmes académiques, du mérite agricole, du mérite maritime et des Arts et des Lettres.