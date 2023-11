​Une jeune femme portée disparue à la Presqu'île

Partie marcher seule à la Presqu'île mardi, une jeune femme de 36 ans n'a plus donné signe de vie. Une vingtaine de gendarmes ainsi que des mūto’i et les pompiers ont été mobilisés pour la retrouver.



Les gendarmes ainsi que les policiers municipaux de la commune de Taravao, appuyés par les pompiers, sont actuellement à la recherche d'une jeune femme de 36 ans. Partie marcher seule à la Presqu'île mardi après-midi, elle n'a, depuis, plus donné signe de vie. Alors que son véhicule a été retrouvé là où elle l'avait laissé, son téléphone est désormais sur répondeur. Les drones du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie ont également été engagés dans le cadre de l'enquête ouverte pour disparition inquiétante.



Dans un post diffusé sur sa page Facebook, la clinique vétérinaire de Pamatai – où est employée la jeune femme – appelle toute personne ayant des informations à contacter la gendarmerie de Taravao.