​Une jeune Polynésienne au prestigieux Prytanée national militaire de La Fleche

Tahiti, le 14 septembre 2021 – Originaire de la Presqu'île, la jeune lycéenne "au parcours exemplaire" Maheiura Maurirere va intégrer le prestigieux lycée militaire du Prytanée national militaire de La Fleche.



Le ministère de l'Education a tenu à rendre hommage lundi à la jeune lycéenne polynésienne, Maheiura Maurirere, qui s'apprête à intégrer un lycée militaire renommé en métropole. Originaire de la presqu’île, Maheiura Maurirere a toujours été passionnée par les métiers de l’armée, indique le ministère. Une passion familiale qui a conduit la jeune femme à poursuivre sa scolarité en seconde générale et technologique, dans un lycée militaire, après une troisième classe défense au collège de Taravao. Avec son projet professionnel bien affiné et le soutient de ses proches et ses professeurs, cette jeune élève "émérite, au parcours exemplaire" va intégrer dans les jours qui viennent le prestigieux Prytanée National Militaire de La Fleche, situé en métropole, dans le département de la Sarthe.