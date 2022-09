​Une habitante des Raromata'i remporte 80 millions au Keno

Tahiti, le 2 septembre 2022 – Une Polynésienne, résidente des îles Sous-le-vent, a remporté 80 millions de Fcfp au Keno lors du torage du 23 août dernier. La gagnante compte partager ses gains avec ses enfants.



Après un gagnant My Million de 100 millions de Fcfp remporté en juillet 2022, la chance sourit encore une fois en Polynésie avec un gain de 80 millions de Fcfp remporté cette fois-ci au Keno. Une Polynésienne a remporté 80 millions de Fcfp au second tirage du 23 août dernier, en ayant trouvé dix bons numéros sur dix numéros cochés, annonce vendredi la Pacifique des Jeux. L’heureuse gagnante, résidente des îles Sous-le-vent, a indiqué aimer jouer régulièrement depuis plusieurs années au Keno comme au Loto. Elle préfère choisir elle-même ses numéros, comme ce jour du 23 août où elle a misé une grille à 200 Fcfp.



Le Keno permet à la gagnante de choisir d'empocher 80 millions de Fcfp immédiatement ou 4 millions de Fcfp par an pendant à vie. "Mon mari regarde toujours les tirages du jour et me donne les numéros sortis. Alors quand j’ai vu les numéros, je lui ai dit qu’on avait gagné quelque chose !", a expliqué la gagnante à la PDJ. Accompagnée de celui-ci, elle s’est rendue dans son point de vente habituel pour vérifier son reçu à la borne libre-service, puis auprès de son détaillant. Celui-ci lui a confirmé qu’elle devait se présenter au Fare Loto pour percevoir son gain. Rendez-vous a été pris pour accueillir les gagnants au centre de paiement de Papeete. La gagnante a déclaré être très sereine quant à l’utilisation de ce gain, puisqu’elle a décidé de partager celui-ci avec ses enfants. C’est donc le paiement "cash" de 80 millions plutôt que la rente annuelle qu’elle a choisie.