​Une gagnante empoche 20.000.000 F à 50XCash !

« J’avais lu l’article de la gagnante 20XCash qui avait remporté 10.000.0000 F le jour de son anniversaire ! C’était l’anniversaire de ma maman alors je me suis dit pourquoi pas ? On peut toujours rêver ! », déclare la gagnante à la Pacifique des Jeux, « et j’ai acheté quelques tickets de grattage 50XCash ».



En découvrant le numéro 32 et la somme associée de 10.000.000 de francs, le gain maximum, l’heureuse gagnante s’est rapprochée de la vendeuse du point de vente. « On remarque vite le gain à 1.000 francs ou 5.000 francs mais pour 10.000.000 de francs, j’ai eu besoin de confirmation. » explique-t-elle. « C’est vraiment Noël avant l’heure ! Quel bonheur ! »



En gagnant plus de 11 ans de SMIG à la veille de Noël, il y a de quoi aborder les fêtes avec des étoiles plein les yeux !



Une autre gagnante empoche 4.000.000 de francs grâce à ASTRO !



« J’ai failli me trouver mal ! » déclare la gagnante à la Pacifique des Jeux, « j’ai montré mon ticket à la vendeuse en lui disant que j’avais gagné 2.000.000 de francs et elle m’a dit de me rendre au Fare Loto ». « C’est la première fois que je gagne autant. En venant en ville, j’avais le coeur qui battait fort ! » raconte-t-elle encore sous le coup de l’émotion. « Vive Noël ! C’est vraiment trop beau ! »