​Une fillette de trois ans se noie à Hitia'a o te Ra

Terrible drame jeudi à Hitia'a o te Ra. Une petite fille âgée de trois s'est noyée dans un puisard qui servait à récupérer les eaux de pluie au sein du domicile de sa famille. Malgré les tentatives de réanimation opérées par les pompiers et le samu, la victime est décédée.



Le 6 avril dernier, une petite fille de deux ans avait déjà perdu la vie après en se noyant dans la piscine d'une maison à Papara en pleine nuit et alors que son père dormait.