​Une deuxième date programmée pour D'Jal à Tahiti

Tahiti, le 28 mars 2022 – Devant le succès des ventes du spectacle de l'humoriste D'jal le vendredi 8 avril au Grand théâtre, la production a annoncé lundi qu'une deuxième date avait été programmée la veille le jeudi 7 avril prochain.



SA Productions -groupe Radio 1 et Tiare FM- a annoncé lundi l'ouverture à la vente d'une date supplémentaire le jeudi 7 avril prochain au Grand théâtre pour le spectacle de l'humoriste D'jal. Initialement prévu pour le vendredi 8 avril au Grand théâtre, l'acteur et humoriste présentera donc son spectacle "À cœur ouvert" deux soirs de suite à Tahiti. L'artiste qui donnera une conférence de presse le 4 avril prochain, jour de son arrivée à Tahiti, à son hôtel.



Pratique :

Tarif : À partir de 4 500 Fcfp.

En vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1/Tiare FM et sur ticket-pacific.pf

Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 28 Mars 2022 à 16:33 | Lu 214 fois