​Une délégation culturelle envoyée à Hawai'i

Tahiti le 30 août 2023. Une délégation polynésienne ira au prochain Festival des Arts et de la Culture du Pacifique (Festpac), qui se tiendra à Hawai’i du 6 au 16 juin 2024.





La vice-présidente, a fait état au conseil des ministres des préparatifs de la 13e édition du Festival des Arts et de la Culture du Pacifique (Festpac), qui se tiendra à Hawai’i du 6 au 16 juin 2024.



Le Festpac est la plus grande célébration culturelle autochtone d’Océanie. Conçu par la Communauté du Pacifique à la fin des années 1960 pour consolider, voire redécouvrir les arts et les connaissances traditionnels, au moment où les États océaniens essayaient de négocier leur identité dans l’ère postcoloniale, il se déroule tous les 4 ans dans un pays chaque fois différent et à tour de rôle dans l’une des 3 « aires culturelles » du Pacifique (Mélanésie, Micronésie, Polynésie).



La 13e édition du Festpac sera placée sous le thème de la protection du milieu marin, ainsi que l’a voulu le pays hôte. La vision choisie par le comité organisateur est libellée comme suit : « Ho’oulu Lāhui – Regenerating Oceania ».



Compte tenu du rayonnement culturel qu’aura cet événement dans la région Pacifique mais également dans le monde, la Polynésie française y enverra une délégation. Dans ce cadre, le ministère de la culture lancera un appel à projet afin de sélectionner une association qui représentera le Pays à Hawai’i.



L’association sera sélectionnée sur la base de critères objectifs qui mettent l’accent sur la représentativité des cinq archipels, la pluridisciplinarité du programme proposé et sur son expérience dans l’organisation de déplacements culturels et artistiques.