​Une convention pour mieux insérer les travailleurs handicapés dans l'administration

Tahiti, le 28 février 2021 – Alors que l'administration n'emploie que 1,5% de travailleurs handicapés dans ses services, la fédération Te Niu o te Huma et le Pays ont signé vendredi une convention pour améliorer l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans le secteur public.



La fédération Te Niu o te Huma, l'union des associations de personnes handicapées en Polynésie française, a signé vendredi avec le Pays une convention de partenariat pour "une insertion professionnelle effective et durable dans les services de l'administration". En présence de la ministre de la Famille, du président du Cesec, de la déléguée interministérielle au handicap, de la directrice du service des Ressources humaines et de la directrice du Sefi, la présidente de la fédération, Henriette Kamia, a signé la convention avec la ministre en charge de la Modernisation de l'administration, Christelle Lehartel. Alors que l'administration du Pays n'embauche que 1,5% de travailleurs handicapés –moins que les 2% imposés dans le secteur privé– la convention doit permettre de mettre en place des "DuoDays" de l'administration (des journées d’échanges destinées à changer les représentations et à favoriser le repérage de talents et le recrutement de futurs co-équipiers), d'organiser des sessions de sensibilisation des agents de l’administration dispensées par la Fédération Te Niu o te Huma (pour mieux accompagner les équipes et favoriser une insertion durable) et de consulter le monde du handicap dans le cadre de l’évaluation annuelle de la politique publique du Pays (pour co-construire les adaptations nécessaires à faire aboutir notre projet de société plus inclusive).