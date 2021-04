​Une classification des élevages de poules pondeuse au fenua

Tahiti, le 7 avril 2021 - Le Conseil des ministres a adopté mercredi un arrêté définissant différents types d’élevage de poules pondeuses : poules élevées "en cage", "au sol", "en plein air".



L’évolution de la société et des attentes des consommateurs conduisent a une meilleure prise en compte des conditions d’élevage des animaux qui contribuent à notre alimentation tant pour le respect du bien-être animal que par souci de la qualité des produits qui en sont issus. La démarche retenue par la Vice-Présidence, en charge de l’agriculture, est d’offrir différentes possibilités aux éleveurs afin que chacun puisse trouver sa place sur un marché offrant une diversité de produits : des œufs standards à prix encadré aux œufs de poules élevées dans des conditions plus respectueuses de leur bien-être à prix libre.



Pour permettre l’émergence de nouveaux projets d’élevages, le Conseil des ministres a adopté un arrêté définissant différents types d’élevage de poules pondeuses : poules élevées "en cage", "au sol", "en plein air". Pour chacun d’eux, des normes zootechniques sont définies, ainsi que la procédure d’agrément des élevages. Les œufs issus de ces différents modes d’élevage seront reconnaissables par apposition sur l’emballage d’une dénomination particulière et d’un code de marquage sur chaque œuf commercialisé. Ainsi, le consommateur polynésien aura bientôt la possibilité de choisir entre des œufs issus de l’agriculture biologique, des œufs issus de poules élevées en plein air, des œufs issus de poules élevées au sol ou encore des œufs issus de poules élevées en cage.