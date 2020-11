​Une archiduchesse aux Marquises

Née à Lausanne en 1958, elle a vécu une partie de sa vie à Londres où elle a suivi des études d’art, et vit aujourd’hui entre l’Angleterre et l’Autriche. Héritière de la collection d’œuvres d’art Thyssen, elle est aujourd’hui elle-même collectionneuse et philanthrope, engagée dans la protection de l’environnement, et particulièrement celle des océans. En 2002, elle crée la Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21), puis en 2011, avec Markus Reymann, la TBA21 Academy. Conçue "comme une plate-forme mobile sur les océans, elle rassemble des artistes, des chercheurs et des penseurs de divers domaines concernés par les problèmes écologiques, sociaux et économiques les plus urgents d’aujourd’hui. À travers ses expéditions sur mer et sur terre, l'académie cherche à réinventer la culture de l'exploration au XXIe siècle, tout en incitant à la création de connaissances, à de nouveaux modes de collaboration et à la coproduction de solutions aux défis environnementaux pressants d'aujourd'hui." (Source : traduction du Site officiel de TBA 21)