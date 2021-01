​Une Miss engagée pour l'environnement

Avec la plage de Temae qui a été envahie par les habitants de Tahiti et de Moorea lors des récentes fêtes de fin d’année, il fallait forcement s’attendre à voir beaucoup de déchets sur place. C’est ce que nos militants écologistes ont pu constater puisqu’à la fin de la matinée, 30 sacs de déchets de 100 litres, soit une quantité totale de 3 m3, ont été collectés. Plastique, bouteilles en verre, emballages alimentaires, mégots, capsules de bière et barquettes plastiques ont été répertoriés. De nombreux sacs poubelles déjà remplis de déchets ont aussi été découverts dans les bois, en face de la plage publique. "Ces déchets sont assez récents puisque nous avions nettoyé ce secteur il y a trois mois. C’est écœurant. Quand tu passes en voiture, tu ne te rends pas compte de cette pollution là car à Temae, comme dans d’autres secteurs de l’île, celle-ci est souvent cachée" se désole Muriel Raddato, l’administratrice de l'association, très satisfaite du partenariat conclu avec l’association Miss Moorea. "C’est important que des collectifs ou des associations se joignent à nous pour mener des actions communes. Cela amène des gens à se sensibiliser et permet surtout de faire comprendre à quel point notre île est polluée" ajoute-elle.



Beaucoup d’efforts sont faits pour sensibiliser les jeunes de Moorea à la protection de l’environnement, mais convaincre les adultes s’avère plus difficile. "Dans les écoles, il y a un volet de sensibilisation qui est effectué par les associations environnementales comme Oceania ou Te mana o te moana. Il y a malheureusement beaucoup d’anciens et d’intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui ont entre 20 et 25 ans, qui n’ont pas encore compris qu’on ne jette pas nos déchets dans la mesure du possible et qu’on essaye de repartir avec" constate la militante de l’environnement.



En 2020, ce sont au total 153 m3 de déchets qui ont été ramassés par le collectif lors des 221 opérations de ramassage réalisées, soit 1 500 heures de bénévolat de la part de ses membres.