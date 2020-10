​Un troisième cas Covid à Nuku Hiva

Tahiti, le 27 octobre 2020 - Un nouveau cas de Covid-19 a été dépisté à Nuku Hiva. Les cas contacts ont été pris en charge, dans l'île des Marquises qui compte jusqu'ici trois cas actifs.



Dans un nouveau point de situation diffusé mardi sur l'évolution du Covid-19, le maire de Nuku Hiva, Benoît Kautai, a annoncé que le poste de commandement de crise de l'île des Marquises avait recensé un nouveau cas positif. Celui-ci a été pris en charge par la cellule de santé et placé en confinement. Le communiqué porte à l'attention de la population que "cette personne est entrée en contact avec d'autres personnes qui sont également prises en charge par le personnel médical de l'hôpital Louis Rollin". A ce jour, la commune de Nuku Hiva compte trois cas actifs dont deux sortiront de leur isolement ce mercredi et ce samedi. "Il est plus que recommandé à la population de rester très vigilante et de respecter la distanciation sociale et les gestes barrières", met en garde le communiqué.



Rappelons que selon le dernier point hebdomadaire des autorités sanitaires, la grande majorité des cas Covid sont recensés à Tahiti et Moorea. Mais que dans les îles, on dénombre au moins 8 cas actifs à Raiatea, 4 à Bora Bora, 1 à Huahine, 2 à Rurutu et donc 3 à Nuku Hiva. Des chiffres qui doivent justement être mis à jour mercredi.