​Un texte pour exploiter les forêts privées de pin des Caraïbes en Polynésie

Tahiti, le 3 mars 2021 – Le gouvernement a transmis au Cesec une loi du Pays pour réglementer l'exploitation forestière de propriétés privées plantées en pin des Caraïbes.



Dans les années 1970, le Pays avait entrepris la mise en place d’une politique forestière ambitieuse de boisement en pin des Caraïbes qui avait trois objectifs principaux: un objectif social (fournir du travail à la population des archipels), un objectif écologique (protéger les sols contre l'érosion) et un objectif économique (réduire les importations de bois du Pays en constituant une ressource et en mettant en place une filière de bois locale de transformation du pin des Caraïbes). Aujourd’hui, ces massifs forestiers (5 300 hectares) sont arrivés à maturité ou le seront très prochainement. Une dizaine d’entreprises de transformation/exploitation de pin des Caraïbes sont actuellement en activité pour une production de 3 500 m3 de bois en 2020, mais la filière se heurte aux difficultés d’accès des pistes forestières, notamment sur le domaine foncier privé.



C'est pourquoi, le gouvernement a souhaité accompagner le développement de la filière de bois local et les propriétaires privés de massifs forestiers en proposant une loi du Pays qui organisera l’exploitation forestière dans un partenariat public/privé. Les objectifs sont ainsi d’ouvrir les pistes forestières grâce à l’intervention de la Direction de l’agriculture, de conventionner des scieries chargées d’exploiter la ressource et de permettre au propriétaire foncier de se rémunérer sur la vente du bois coupé. Ce projet de loi a été transmis par le Conseil des ministres pour avis au Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel.