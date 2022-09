​Un suspect écroué pour le viol d'une cycliste à Raiatea

Tahiti, le 19 septembre 2022 – Il y a deux semaines, une résidente de Raiatea âgée d'une quarantaine d'années a appelé au secours les gendarmes après avoir été violemment agressée par surprise et violée alors qu'elle roulait en vélo à Uturoa. Un suspect, qui dément être l'auteur du crime, a été arrêté.



C'est un fait divers d'une rare violence qui anime les discussions et suscite les rumeurs les plus affolantes depuis une dizaine de jours sur l'île Sacrée. Mercredi 7 septembre dernier, une résidente de Raiatea a appelé au secours la gendarmerie en expliquant avoir été violemment battue et violée vers 9 heures du matin au niveau de la stèle Boubée à Uturoa. Les gendarmes se sont rendus sur place et la victime, une professionnelle de santé âgée d'une quarantaine d'années et résidente de Raiatea, a été prise en charge par les secours. Cette dernière a déclaré aux militaires qu'elle faisait du vélo, lorsqu'un homme a surgi du bord de route pour la passer à tabac et la violer, avant de prendre la fuite.



Depuis l'agression, une enquête a été ouverte et confiée à la section de recherches de la gendarmerie et un technicien en identification criminelle s'est rendu sur place. Selon nos informations, un suspect a été identifié et interpellé la semaine dernière à Raiatea. Placé en garde à vue, il a été interrogé par les enquêteurs mais a formellement nié l'agression physique et sexuelle. En raison de divergences dans ses explications, il a néanmoins été mis en examen par un juge d'instruction et placé en détention provisoire à Nuutania. Une commission rogatoire a été confiée par le magistrat instructeur à la section de recherches pour mener de nouvelles investigations. Des analyses ADN doivent notamment être pratiquées.