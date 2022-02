​Un record de projets communaux au FIP

Tahiti, le 24 février 2022 – Pas moins de 66 nouvelles opérations ont été programmées par le comité des finances locales au titre du Fonds intercommunal de péréquation 2022 pour un montant total de 2,471 milliards de Fcfp. Un record.



Le comité des finances locales s'est tenu jeudi sous la co-présidence du haut-commissaire, du président du Pays et du président du syndicat pour la promotion des communes. Destiné à gérer annuellement les ressources du Fonds intercommunal de péréquation (FIP) –la principale ressource financière des communes– le rendez-vous est évidemment hautement attendu par les tāvana et le landerneau politique local. Qui plus est en année électorale.



Rapide bilan chiffré du FIP 2022 : celui-ci s'élève en tout à 15,94 milliards de Fcfp, pour des contributions qui s'élèvent à hauteur de 1,88 et 15,084 milliards de Fcfp respectivement par l'État et le Pays. Cette année, 66 nouvelles opérations ont été programmées pour un montant total de 2,471 milliards de Fcfp. "Un niveau jamais atteint sur le FIP", précise l'Etat et le Pays dans un communiqué. 66 projets qui s'ajoutent aux 185 autres engagés les années passées et toujours en cours de réalisation.



Des projets communaux qui concernent en premier lieu "des constructions scolaires" pour plus des deux-tiers crédits mobilisés, ou encore des équipements relevant des domaines de la protection civile ou de l’environnement. Parmi les exemples cités par le compte-rendu sommaire du comité des finances locales, on retrouve la construction de la caserne de sapeurs-pompiers de Bora Bora pour 223,7 millions de Fcfp, les travaux de rénovation du réfectoire de l’école de Vaiatu à Paea pour 15,8 millions de Fcfp, la reconstruction du préau de l’école de Mutuaura de Rimatara pour 11 millions de Fcfp, l’acquisition de deux sirènes d’alerte tsunami par Nuku Hiva, pour Anaho et Hakaui à 4 millions de Fcfp ou encore l’acquisition d’équipements de cuisine pour la cantine scolaire de Hao pour 407 700 Fcfp…