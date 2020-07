​Un piroguier à la dérive secouru au large de Punaauia

Tahiti, le 19 juillet 2020 – Un piroguier d'une cinquantaine d'année a été secouru samedi midi après trois heures passées à dériver au large de Punaauia, son matériel ayant cassé.



Le JRCC Tahiti a coordonné une opération de recherche et de sauvetage entre Paea et Punaauia dans matinée de samedi, après le signalement de la disparition d’un piroguier âgé de 50 ans. Le JRCC a été prévenu vers 10h50 par les pompiers de Paea, relayant des proches qui indiquaient que le piroguier avait été perdu de vue depuis environ de 9 heures. A la réception de l’alerte, un message a immédiatement été diffusé par radio VHF et un dispositif de recherche a été mis en place avec des moyens nautiques et terrestres pompiers et de la gendarmerie de Paea. En parallèle, la vedette "Ravaru" de la Fédération Polynésienne de Sauvetage en Mer (FEPSM) a été engagée. A 12h30, la vedette a relocalisé et repêché le piroguier, en dérive au large depuis plus de 3 heures, avec son matériel cassé.



En lien avec le Samu, une prise en charge par un véhicule de secours a immédiatement été mise en place. Dans son communiqué, le JRCC rappelle quelques conseils de prudence pour ce type de sorties : Disposer d’un moyen d’alerte adapté (téléphone avec pochette étanche, radio VHF portable, balise de détresse PLB), ne pas présumer de ses capacités physiques et informer sa famille de ses intentions et des modalités pour déclencher les secours.