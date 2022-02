​Un nouveau décès lié au Covid au fenua

Tahiti, le 23 février 2022 – Le dernier bulletin épidémiologique diffusé mercredi par la Plateforme Covid-19 annonce un nouveau décès à l'hôpital d'un patient contaminé par l'épidémie. Le second en février 2022.



L'épidémie de Covid-19, principalement liée au variant Omicron, continue de sévir en Polynésie française. Les derniers chiffres publiés mercredi par la plateforme Covid-19 de la Direction de la santé confirment que les hospitalisations pour "Covid aigu" restent relativement contenues au Centre hospitalier de Taaone, puisqu'elles augmentent à 23 patients actuellement pris en charge, dont 3 en service de réanimation. Hélas, le bulletin annonce également un nouveau décès lié à l'épidémie en 48 heures. Le second au mois de février 2022.





Rédigé par Antoine Samoyeau le Mercredi 23 Février 2022 à 09:43