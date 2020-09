​Un nouveau décès lié au Covid-19 au fenua

Tahiti le 25 septembre 2020 - Une dame âgée de 85 ans atteinte du Covid-19 est décédée vendredi au CHPF. Hospitalisée le 2 septembre dernier, elle a été diagnostiquée positive le 16 septembre dernier. La patiente présentait également de nombreuses comorbidités.



Une dame âgée de 85 ans diagnostiquée positive au Covid-19 est décédée vendredi au CHPF de Taaone. Elle avait été admise le 2 septembre dernier à l'hôpital. Deux semaines après son entrée, elle a été diagnostiquée positive au Covi-19 puis a été transférée au secteur dédié. Selon le communiqué du Pays, la patiente présentait de nombreuses comorbidités.



On recense à ce jour, six décès liés au Covid-19, 1 517 cas cumulés depuis l'ouverture de nos frontières le 15 juillet dernier dont 238 cas actifs et 1 273 personnes sorties d'isolement. Actuellement, 22 patients sont hospitalisés dont huit en réanimation.



Pour rappel, les deux premiers décès Covid-19 ont eu lieu les 10 et 11 septembre dernier. Les trois suivants sont décédés en tout début de semaine. Tous étaient âgés entre 69 et 81 ans et présentaient de nombreuses comorbidités.



Dans un communiqué, le président Édouard Fritch et l’ensemble du gouvernement apportent tout leur soutien à la famille et aux proches de cette personne.