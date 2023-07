​Un nouveau commandant pour le Prairial

Tahiti, le 19 juillet 2023 - Le commandant des forces armées en Polynésie française, le contre-amiral D'Andigné, a fait reconnaître mercredi le capitaine de frégate Alexis Gollnisch comme nouveau commandant de la frégate Prairial.



Breveté de la promotion 28 de l'École de guerre en 2021, Alexis Gollnisch servait jusqu'alors au bureau stratégie et politique du cabinet d'état-major de la Marine. Mais la Polynésie lui est familière puisqu'en 2015, il avait été affecté comme commandant adjoint du Prairial et avait à ce titre participé à l'opération Haura de lutte contre le narcotrafic qui avait conduit à la saisie de 700 kilos de cocaïne à proximité de l'archipel des Gambier. En janvier 2017, Alexis Gollnisch avait ensuite pris le commandement de l'équipage B du Bougainville et avait notamment conduit, en juin 2018, la manœuvre de déséchouement du Thorco Lineage qui était chargé de 10 000 tonnes de calcine de zinc.