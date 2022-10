​Un nouveau chien détecteur d'ice pour la gendarmerie

Tahiti, le 27 octobre 2022 – Dans le cadre de la coopération en matière de formation entre les services cynophiles des forces de l'ordre de Polynésie française et de Nouvelle-Zélande, un maître-chien du PSIG participe actuellement à une formation à Trentham. Il reviendra au fenua début décembre avec un nouveau chien spécialisé dans la détection de l'ice.



Cela fait désormais trois ans que les services cynophiles des douanes, de la gendarmerie et de la police de Polynésie française ont entamé une coopération avec leurs collègues néo-zélandais en matière de formation. C'est dans ce cadre qu'un maître-chien affecté au Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Faa'a est, depuis le 26 septembre dernier, au centre de formation cynophile de Trentham où il suit une formation de neuf semaines.



Tel que le précise la gendarmerie sur sa page Facebook, ce maître-chien “se verra doté d'un nouveau chien stupéfiants spécialisé dans la détection d'ice dès son retour à Tahiti”. Un retour prévu pour début décembre. Dans son post, la gendarmerie rappelle également qu'“aujourd'hui, le soutien aux chiens détecteurs de la Polynésie française est une avancée positive dans la lutte contre le fléau que représente l'ice sur la plaque Pacifique et qu'il vient renforcer les relations entre la Nouvelle-Zélande et la Polynésie française qui sont mobilisées dans la lutte contre le trafic de stupéfiants”.



L'augmentation des capacités cynophiles au fenua est l'un des objectifs prioritaires du plan de lutte contre l'ice signé par l'État et le Pays en février 2021.