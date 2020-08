​Un nouveau bachelor européen au Cours Bufflier

La rentrée approche à grands pas pour l'école supérieure Cours Bufflier qui propose deux BTS, deux bachelors, un diplôme de comptabilité et gestion et plusieurs offres de formation continue. L'an dernier, l'école privée a affiché un taux de réussite de 100% sur ses deux BTS "dont tous les apprentis aidés par le Sefi et présentés à cette session". "Nous en profitons pour remercier toute l’équipe pédagogique pour leur dévouement, en particulier durant la crise du Covid-19", indique le directeur et gérant de l'école Patrick Lopez-Diot dans un communiqué. "Enfin, nous remercions les entreprises locales qui font confiance à la jeunesse polynésienne en les accueillants au sein de leurs services durant de longues périodes et qui leur permettent d’obtenir une réelle expérience professionnelle, nécessaire à leur insertion professionnelle."Nouveauté cette année, l'école lance un bachelor européen en Marketing, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Une filière en alternance avec trois jours en entreprise et deux jours en cours. Lancé l'an dernier, le bachelor européen Qualité sécurité environnement / Responsabilité sociétale de l'entreprise (QSE/RSE) ouvre sa deuxième promotion. Par ailleurs, le diplôme de comptabilité et gestion (CG) ouvre pour les deuxièmes et troisièmes années, uniquement pour les titulaires de BTS CG ou CGO. Enfin, l'école poursuit ses offres de formation continue en groupe de huit personnes maximum dans les domaines de la comptabilité et des RH, de la fiscalité et finances des entreprises, du marketing, de la communication, de la bureautique et informatique, des langues et des QSE et RSE.La rentrée au Cours Bufflier sera effective ce lundi 31 août avec les deuxièmes années des BTS support à l'action managériale et comptabilité et gestion. Deux nouvelles promotions pour ces deux diplômes post-bac sont également ouvertes cette année avec une rentrée prévue le 7 septembre et des possibilités d'inscription toujours en cours.