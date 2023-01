​Un mutoi incarcéré après avoir cassé le bras de son épouse

Tahiti, le 3 janvier 2022 – Un policier municipal de Paea a été interpellé le 1er janvier dernier alors qu'il venait de casser le bras de sa femme et ce, alors qu'il était ivre et en service. L'homme, qui a été placé en détention provisoire mardi, sera jugé en comparution immédiate jeudi.



Un policier municipal de la commune de Paea a été arrêté le 1er janvier au matin alors qu'il était ivre, en service, et qu'il venait de casser le bras de son épouse. Placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Punaauia, le mutoi a été déféré au palais de justice mardi matin et présenté devant le juge des libertés et de la détention qui a ordonné son placement en détention provisoire. Le policier municipal de 31 ans sera jugé en comparution immédiate pour ces faits jeudi mais aussi pour d'autres violences commises sur sa femme en mai et novembre dernier. Pour les faits du 1er janvier, l'incapacité totale de travail de la victime a été évaluée à 45 jours.