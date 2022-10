​Un homme tue sa mère par strangulation à Taravao

Tahiti, le 10 octobre 2022 – Un habitant de la Presqu'île âgé de 48 ans a tué sa mère en l'étranglant au domicile familial sur le plateau de Taravao dimanche matin.



Terrible fait divers ce week-end à la Presqu'île. Un homme âgé de 48 ans a tué sa propre mère de 78 ans en l'étranglant. Le drame s'est produit dimanche matin vers 9 heures au domicile familial situé aux environs du plateau de Taravao, alors que plusieurs membres de la famille étaient présents dans l'habitation. La malheureuse septuagénaire était déjà décédée lorsque les secours sont arrivés. Le fils a été placé en garde à vue auprès de la brigade de gendarmerie de Taravao, mais l'enquête sera confiée à la brigade de recherches de Faa'a. Les investigations et auditions débutaient tout juste lundi matin et il était encore difficile d'affirmer avec certitude le motif à l'origine du drame, dans un contexte familial visiblement difficile entre la victime et le suspect.